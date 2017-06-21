Beyaz Gazete Ana Sayfa

Basketbol Süper Ligi'nin ismi değişti!

Basketbol Süper Ligi'nin yeni isim sponsoru Tahincioğlu oldu. Yeni sezonda ligin ismi Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi olacak.

Spor / 21 Haziran 2017 Çarşamba 11:08
Basketbol Süper Ligi'nin ismi değişti!

2016-17 sezonunu Spor Toto Basketbol Süper Ligi olarak kapatan BSL, gelecek sezondan itibaren farklı bir isim sponsoruyla yola devam edecek. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da katıldığı basın toplantısıyla yapılan açıklamayla Basketbol Süper Ligi'nin yeni adı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi oldu. Sponsorluk anlaşması 2+1 yıllık olarak imzalandı.



Gayrimenkul sektörünün lider firmalarından Tahincioğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu işbirliğiyle Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsorluğunu üstlendi. Bu önemli işbirliğinin imza törenine, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF CEO'su Ömer Onan ve Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu ve Genel Müdürü Alpaslan Çalım katıldı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Türk basketbolu geldiğ noktada devlet desteğinin yanı sıra ciddi oranda özel sektörle işbirliği yapmaktadaır. Liglerimiz dünyanın sayılı, Avrupa'nın ise en iyi ligleri arasındadır. Tahincioğlu'na Türk basketbolunun gelişimine yönelik Basketbol Süper Ligi isim sponsoru olarak yaptığı katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BasketbolSpor Toto Basketbol LigiHidayet Türkoğlu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar