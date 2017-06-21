Basketbol Süper Ligi'nin ismi değişti!

2016-17 sezonunu Spor Toto Basketbol Süper Ligi olarak kapatan BSL, gelecek sezondan itibaren farklı bir isim sponsoruyla yola devam edecek. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da katıldığı basın toplantısıyla yapılan açıklamayla Basketbol Süper Ligi'nin yeni adı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi oldu. Sponsorluk anlaşması 2+1 yıllık olarak imzalandı.







Gayrimenkul sektörünün lider firmalarından Tahincioğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu işbirliğiyle Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsorluğunu üstlendi. Bu önemli işbirliğinin imza törenine, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF CEO'su Ömer Onan ve Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu ve Genel Müdürü Alpaslan Çalım katıldı.



TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Türk basketbolu geldiğ noktada devlet desteğinin yanı sıra ciddi oranda özel sektörle işbirliği yapmaktadaır. Liglerimiz dünyanın sayılı, Avrupa'nın ise en iyi ligleri arasındadır. Tahincioğlu'na Türk basketbolunun gelişimine yönelik Basketbol Süper Ligi isim sponsoru olarak yaptığı katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.