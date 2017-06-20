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Sabri Sarıoğlu Kayserispor yolunda

A Spor'un haberine göre Sabri Sarıoğlu ve Kayserispor büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Spor / 20 Haziran 2017 Salı 15:44
Sabri Sarıoğlu Kayserispor yolunda

Bir süre önce Galatasaray'la yolları ayrılan Sabri Sarıoğlu'nun geleceği merak konusu olmuştu. 

YENİ TAKIMINA ADIM ADIM
Futbolu bırakacağı yönünde haberler çıkan Sabri Sarıoğlu'yla ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. 

BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞMAYA VARDIRLAR
A Spor'un haberine göre Sabri Sarıoğlu ve Kayserispor büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

GALATASARAY'DA 18 YIL
1999 yılında Galatasaray'ın altyapısına yazılan futbolcu, sarı-kırmızılı formayı tam 18 yıl terletmişti.

Galatasaray Sabri ile yollarını ayırdı Galatasaray'dan Sabri Sarıoğlu'na teşekkür

Sabri SarıoğluKayserisporGalatasaray


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