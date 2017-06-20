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Portekiz basını: Talisca Manchester United ile anlaştı

Portekiz basını, Brezilyalı yıldız Andreson Talisca'nın Manchester United ile anlaşmaya vardığını yazdı..

Spor / 20 Haziran 2017 Salı 14:13
Portekiz basını: Talisca Manchester United ile anlaştı

Beşilktaş'ta kalıp kalmayacağı hala kesinleşmeyen Talisca için ülkesinde yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Portekiz basınının önde gelen ınternet sitesi Ojobo, Jose Mourinho'nun kendisine olan ilgisini kabul eden Brezilyalı yıldız oyuncu için Manchester United ile anlaştığı ve transferin gerçekleşmesi durumunda ise Beşiktaş'ın Brezilyalının yerine Benfica'da Andre Carillo'nun transfer edileceğini yazdı..

TaliscaManchester UnitedBeşiktaş


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