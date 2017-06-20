Jose Mourinho’dan Cristiano Ronaldo’ya veto iddiası

Geçen hafta vergi dolandırıcılığıyla suçlanan Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılacağı konusu gündemin ilk sırasında yer almaya devam ediyor.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İspanyol devinden ayrılması durumunda daha önce 6 yıl forma giydiği United'a döneceği konuşulan Ronaldo'nun önüne Mourinho engeli çıktı. Portekizli çalıştırıcıya yakın bir kaynak bu dönüşün gerçekleşmeyeceğini kesin bir dille belirtti.



Ronaldo'nun dönüp dönmeyeceği sorulan Mourinho, “Hayır. Ronaldo yalnızca Real'den daha fazla para istiyor. Başka bir şey değil” yanıtını verdi.







RONALDO'NUN TRANSFER ÜCRETİ MERAK KONUSU

Ronaldo, 2009 yılında dönemim transfer rekoru olan 94 milyon euro ile Real Madrid'e gitmeden önce 6 yıl United'da forma giydi. Yıldız futbolcu Kasım ayında Real Madrid'le 5 yıllık yeni bir anlaşma imzaladı.



4 kez Ballon D'Or kazanan Ronaldo, Real Madrid formasını 394 kez giyerken, 406 gol 125 asistlik performans sergiledi.



İspanyol basını, eflatun-beyazlı kulübün yıldız oyuncuyu 400 milyon euro karşılığında serbest bırakabileceğini iddia etmişti.