F.Bahçe ve G.Saray onun peşinde

İngiliz medyası, Arsenal'in golcüsü Lucas Perez'in, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarında olduğunu iddia etti. Geçtiğimiz yıl Deportivo'dan 17.1 milyon Euro karşılığında Arsenal'e gelen ancak beklediği forma şansını bulamayan golcü futbolcu için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin devrede olduğu, Perez'in de Arsenal'den ayrılmak istediği ifade edildi. Özellikle Fenerbahçe'nin, Hollandalı golcü Robin van Persie'nin Feyenoord'a gitmesi halinde bu transferi bitirmek için girişimlerini hızlandıracağı ifade edildi.



