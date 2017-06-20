Beyaz Gazete Ana Sayfa

F.Bahçe ve G.Saray onun peşinde

İngiltere basınına göre hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, Arsenal’in 28 yaşındaki forvet oyuncusu Lucas Perez’in peşinde. Özellikle Fenerbahçe’nin, Robin van Persie’nin Feyenoord’a gitmesi durumunda bu transferi bitireceği iddia edildi.

Spor / 20 Haziran 2017 Salı 11:22
F.Bahçe ve G.Saray onun peşinde

İngiliz medyası, Arsenal'in golcüsü Lucas Perez'in, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarında olduğunu iddia etti. Geçtiğimiz yıl Deportivo'dan 17.1 milyon Euro karşılığında Arsenal'e gelen ancak beklediği forma şansını bulamayan golcü futbolcu için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin devrede olduğu, Perez'in de Arsenal'den ayrılmak istediği ifade edildi. Özellikle Fenerbahçe'nin, Hollandalı golcü Robin van Persie'nin Feyenoord'a gitmesi halinde bu transferi bitirmek için girişimlerini hızlandıracağı ifade edildi.

EuroFenerbahçeFormaGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar