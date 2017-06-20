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Clyburn, CSKA Moskova'da

Geçen sezonu Darüşşafaka Doğuş’da geçiren Will Clyburn, CSKA Moskova ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor / 20 Haziran 2017 Salı 11:48
Clyburn, CSKA Moskova'da

Darüşşafaka Doğuş forması altında geçen sezon hem Euroleague hem de Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Clyburn, Türkiye kariyerini noktaladı. Rus ekibi CSKA Moskova’ya transfer olan Amerikalı forvet, geride kalan dönemde Euroleague’de 13.2 sayı, 5.4 ribaund, 1.4 asist, Türkiye Ligi’nde ise 10.9 sayı, 5,6 ribaund ve 1.5 asist ortalamasıyla mücadele etti.

CSKA Moskova’nın resmi sitesinden transfere ilişkin yapılan açıklamada, oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Spor TotoEuroleagueTürkiyeBasketbolDarüşşafaka Doğuş


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