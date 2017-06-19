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Transfer listesinde 'Sağlam' isimler var

Süper Lig’deki ilk sezonunda güçlü bir kadro kurmayı planlayan Evkur Yeni Malatyaspor’un dış transferde tamamen Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın listesine göre hareket edeceği belirtildi.

Spor / 19 Haziran 2017 Pazartesi 15:10
Transfer listesinde 'Sağlam' isimler var

Sarı-siyahlı yönetimin Ertuğrul Sağlam’ın listesindeki 15 isimle temas kurmak için harekete geçtiği öğrenildi. Daha önce Bursaspor ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli çalıştırıcı Sağlam’ın listesinde Malatyalı futbolseverleri heyecanlandıracak isimlerin bulunduğu söyleniyor. Pablo Batalla, Sivok, Aatif chahechouhe gibi isimlerin yer aldığı iddia edilen liste doğrultusunda görüşmelere başlayan yönetimin, futbolcuları ikna ederken Sağlam’ı da devreye sokacağı belirtiliyor.

Süper Lig’deki ilk sezonunda kuracağı kadroyla adından söz ettirmek isteyen Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi, işe ilk olarak Ertuğrul Sağlam’ı takımın başına getirerek başlamıştı.

Sarı-siyahlı kulübün basın sözcüsü Erdal Gündüz, transfer çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hocamız listesini sundu. Yönetim olarak tamamen bu liste doğrultusunda harekete edeceğiz. Transfer oldukça önemli bir konu diye düşünüyorum. Öyle aceleye gelecek tarafı yok bu işin. Sağlam ve doğru adımlarla ilerlemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Pablo BatallaYeni MalatyasporBursasporSivok


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