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Sneijder için flaş karar!

Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, başkan Özbek ve sportif direktör Ergün’e, “Gomis, Belhanda ve Imbula takımın iskeleti olacak” diyerek, geçen sezon yıldızının barışmadığı Sneijder’i yeni sezonda düşünmediğini net biçimde ortaya koydu.

Spor / 16 Haziran 2017 Cuma 11:22
Sneijder için flaş karar!

'Omurgayı kurarsak gerisi kolay. Gomis, Belhanda ve Imbula bu takımın iskeleti olacak.” Bu sözler, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'a ait…

1 hafta önce Sportif Direktör Cenk Ergün'ün “Merak etme hocam, Gomis tamam” sözünün ardından Fransız futbolcu ve kulübü ile de anlaşılması Igor Tudor'u mutlu etti.

Belhanda için de Dinamo Kiev Kulübüne bonuslarla beraber 8 milyon Euro teklif edip söz kesen Galatasaray'da Igor Tudor, Başkan Dursun Özbek ve Sportif Direktör Cenk Ergün'e yeni sezonun şifrelerini verdi.

‘TRANSFERİN YARISINI TAMAMLAMIŞ OLURUZ'
Tudor, transfer rotası için ip uçlarını verirken, “Imbula için de gelecek iyi haberleri bekliyorum. O da ihtiyacımız ve eksikliğini yaşadığımız bir futbolcu. Gomis, Belhanda ve Imbula, Galatasaray'ın omurgası olacak. Önemli olan da bu iskeleti oluşturmak. 3 transferi bitirip omurgayı kurarsak gerisi kolay. Transferin yüzde 50'sini tamamlamış oluruz. Bu 3 transfer bizi temmuz sonuna kadar rahatlatır” dedi.

Gomis ve Belhanda transferlerinin kampa yetişmesini isteyen Tudor, bu sözlerinin ardından espri ile “Bu 3 transfer bittikten sonra Ağustos'a kadar vaktimiz var. Söz, stoper ve kanat transferleri için bu kadar aceleci olmayacağım” dedi.

PODOLSKİ'NİN BOŞLUĞU GOMİS İLE DOLDURULACAK
Hem iki kanatta, hem de 10 numara pozisyonunda görev alabilen Belhanda'nın Galatasaray'a kimin yerine alındığı da belli oldu.

Bafetimbi Gomis, Lukas Podolski'nin yerine Galatasaray takımına transfer edilirken, Belhanda'nın ise Bruma'nın değil Wesley Sneijder'ın yerine alındığı belirtildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un, 2017-18 sezonu için kafasındaki ideal 11'de Wesley Sneijder'in olmadığı ve bu yüzden Belhanda konusunda yönetimin ısrarcı olduğu ifade edildi.

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