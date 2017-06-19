Beyaz Gazete Ana Sayfa

Şampiyonluk kupasını şehidin mezarına götürdüler

Beşiktaş Başkanı Orman ve yöneticiler, şampiyonluk kupasını Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan özel güvenliğin mezarına götürdüler.

Spor / 19 Haziran 2017 Pazartesi 22:39
Şampiyonluk kupasını şehidin mezarına götürdüler

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve bazı yönetim kurulu üyeleri, futbolda kazanılan şampiyonluk kupasını, İstanbul'daki terör saldırısında şehit düşen Vodafone Arena'dan sorumlu Özel Güvenlik Şube Müdürü ve Beşiktaş Kulübü Kongre Üyesi Vefa Karakurdu'nun Zonguldak'taki mezarına getirdi.

Orman ve beraberindeki yöneticiler, Ereğli ilçesinde önce Orhanlar Mahallesi'nde bulunan şehidin baba ocağına geldi.

"ALLAH AİLESİNE SABIRLAR VERSİN"

Şehidin babası Erdal Karakurdu, annesi Sabriye Karakurdu, eşi Emel Karakurdu ve kızı Duru ile oğlu Kaan'a başsağlığı dileyen Orman, "Allah ailesine sabırlar versin." dedi.

Baba Erdal Karakurdu, oğlunun Beşiktaş sevgisi ile dolu olduğunu belirterek Orman ve yöneticilere teşekkür etti.

Anne Sabriye Karakurdu da Başkan Orman'a teşekkür ederek, "Beşiktaş'ı çok sevdi, Başkanımızı da çok sevdi. Onun için kendini feda etti. Ne yapalım, hepimiz Beşiktaşlıydık, hepimiz Beşiktaş kurbanı olduk ama ölünceye kadar Beşiktaşlı olacağız. Hep böyle devam etsin, kupalar devam etsin. Başka anneler, çocuklar ağlamasın." ifadelerini kullandı.



Orman, yöneticiler ve şehidin ailesi ile beraberindekiler, şampiyonluk kupasıyla Kestaneci Mahallesi'nde bulunan şehidin mezarına gelerek burada dua etti.





BaşsağlığıFikret OrmanÖzel GüvenlikBeşiktaşVodafone Arena


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar