Oscar ortalığı karıştırdı

Brezilyalı oyuncu Oscar, Çin Süper Ligi ekiplerinden Shangai SIPG formasıyla çıktığı Guangzhou Evergrande karşılaşmasında iki kez rakibinin üzerine topu sertçe vurunca ortalık bir anda karıştı.



Bu hareketin ardından rakip takım oyuncuları Brezilyalı futbolcunun üzerine yürürken, Shangai SIPG’li oyuncular da Oscar’ı korumak için araya girince maçta gergin anlar yaşandı. Yerde yattığı sırada kargaşanın ortasında kalan 25 yaşındaki futbolcu ise ezilme tehlikesi geçirdi.