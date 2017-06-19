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Oscar ortalığı karıştırdı

Chelsea’den Çin Süper Ligi ekiplerinden Shangai SIPG’e transfer olan oyuncu Oscar, Guangzhou Evergrande ile oynanan maçta rakibinin üzerine iki kez topu sertçe vurunca sahada arbede çıktı.

Spor / 19 Haziran 2017 Pazartesi 12:16
Oscar ortalığı karıştırdı

Brezilyalı oyuncu Oscar, Çin Süper Ligi ekiplerinden Shangai SIPG formasıyla çıktığı Guangzhou Evergrande karşılaşmasında iki kez rakibinin üzerine topu sertçe vurunca ortalık bir anda karıştı.

Bu hareketin ardından rakip takım oyuncuları Brezilyalı futbolcunun üzerine yürürken, Shangai SIPG’li oyuncular da Oscar’ı korumak için araya girince maçta gergin anlar yaşandı. Yerde yattığı sırada kargaşanın ortasında kalan 25 yaşındaki futbolcu ise ezilme tehlikesi geçirdi.

GuangzhouÇinEzilme TehlikesiOscar


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