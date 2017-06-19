Igor Tudor Galatasaray’a neşteri vuruyor

Lukas Podolski, Sabri Sarıoğlu, Bruma, Aurelien Chedjou ve Josue ile yollarını ayıran Galatasaray'da değişim bu isimlerle sınırlı kalmayacak. Sarı kırmızılı yönetim, teknik direktör Igor Tudor'la tarihin en büyük kadro operasyonunu yapacak. Sağ bek, sol bek, stoper, orta saha, 10 numara ve forvet takviyesi yapacak olan Galatasaray'da, bugüne dek ‘vazgeçilmez' görülen birçok oyuncu ya kulübede oturacak ya da tamamen gönderilecek.



HAKAN BALTA GİDİCİ

Fanatik'in haberine göre; 16 yıl Galatasaray forması giyen Sabri Sarıoğlu ile sözleşme yenilememe kararı alan yönetim, bir başka emektar isim Hakan Balta'yı da gönderecek. Sezon başı hazırlık kampına götürülecek olan tecrübeli futbolcuya kamp dönüşü, “Kendine takım bul” denilecek. Sol bekte Carole'un performansını yeterli görmeyen Tudor, bu mevkiye mutlaka transfer yapılmasını istiyor. Kulüp arayışı içinde olan Fransız futbolcu takımda kalsa bile yedek soyunacak.







Stoper mevkisine de Maicon ya da Acerbi'den biri alınacak. Bu durumda defans bölgesindeki 4 oyuncunun 3'ü değişmiş olacak. Sağ bek, sol bek ve stoper takviyesinin ardından, mevcut kadroda bulunan Semih Kaya, Serdar Aziz, Ahmet Çalık ve Koray Günter'den sadece 1'i ilk 11'de oynayabilecek.



Orta sahada sadece Selçuk İnan'ı ilk 11'e yazan Tudor, bu oyuncunun yanına Imbula'nın alınmasında ısrar ediyor. Geçen yıl transfer edilen Tolga Ciğerci artık ‘hamle oyuncusu' rolünü üstlenecek. Maçlarda yedek soyunacak olan Tolga, ilerleyen dakikalarda gerekirse oyuna alınacak.







SNEIJDER PLANA DAHİL DEĞİL

Tudor'un orta saha planında dünyaca ünlü Wesley Sneijder'e de yer yok. Sneijder de tıpkı Tolga gibi ‘alternatif oyuncu' olarak kadroda bulunacak. Takımın bir diğer Hollandalı oyuncusu Nigel De Jong ise kesin olarak gönderilecek. Tudor, 3 ay önce “Kiralamaya gerek yok, satılsın” dediği Sinan Gümüş, son haftalarda bulduğu forma şansını iyi değerlendirmesi üzerine bu oyuncu hakkındaki kararını değiştirdi. Hırvat çalıştırıcı, Sinan'ın yanı sıra Yasin Öztekin ve Garry Rodrigues'in de kalmalarını istedi.



Bu oyuncuların ilk 11'e girip girmeyeceğini Hırvat teknik direktörün büyük önem verdiği antrenman performansları belirleyecek. Forvette Eren Derdiyok'u yeni transfer Bafetimbi Gomis'e alternatif olarak düşünen Tudor, zaman zaman bu iki oyuncuyu aynı anda ilk 11'de sahaya sürecek. Şenol Güneş'ten yönetime kadro raporu! Transfer ve gidecekler.

