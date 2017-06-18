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Galatasaray yıldız ismin transferini bitirdi

Galatasaray, Sao Paulo'da forma giyen Maicon ile her konuda anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar Brezilyalı futbolcu için 7 milyon euro ve başarı bonusları ödeyecek.

Spor / 18 Haziran 2017 Pazar 00:12
Galatasaray yıldız ismin transferini bitirdi

Bir süredir stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray'da yönetim Brezilyalı stoper Maicon ile imza aşamasına geldi.

28 yaşındaki oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaşma sağlayan yönetim, önümüzdeki hafta Maicon'u İstanbul'a getirerek resmi sözleşmeye imza attıracak.



Teknik direktör Igor Tudor'un da kadroda görmek istediği oyunculardan olan Maicon, sarı kırmızılıların stoper açığını kapatacak.

Maicon, Mayıs ayında başlayan Brezilya Ligi'nde 6 maçta forma giydi.

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