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Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın, 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.

Spor / 19 Haziran 2017 Pazartesi 15:45
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 1. ve 2. ön eleme turu kura çekimi bugün yapıldı.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşecek kura çekimine, 1. ön eleme turunda 100, 2. ön eleme turunda ise 16 takım katıldı.

Turnuvaya 2. ön eleme turundan başlayacak Galatasaray'ın rakibinin, ilk ön eleme turundaki rakibi belli oldu.

Galatasaray, İsveç'in Östersunds ekibiyle karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY'IN İLK MAÇI 13 TEMMUZ'DA
Ligde 1. eleme turu maçları 29 Haziran ve 6 Temmuz, 2. ön eleme turu karşılaşmaları da 13 ve 20 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Kura ÇekimiİsveçAvrupa LigiGalatasaray


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