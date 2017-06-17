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Galatasaray'dan Hagi sürprizi

Geçtiğimiz sezon Ianis Hagi'yi Fiorentina'ya kaptıran Galatasaray, genç oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Spor / 17 Haziran 2017 Cumartesi 01:03
Galatasaray'dan Hagi sürprizi

Romanya'da Prosport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, geçtiğimiz sezon Fiorentina ile Serie A'da sadece 48 dakika süre alabilen oyuncuyu kiralamak istiyor.

Haberde Türk taraftarların Ianis Hagi'ye kucak açacakları belirtildi. Genç oyuncu İstanbul'da doğmuştu.




Galatasaray'ın Ianis Hagi'nin yanı sıra bonservisi Manchester City'de olan Ukraynalı Oleksandr Zinchenko ile de ilgilendiği belirtildi. Oleksandr Zinchenko, geride kalan sezonda PSV'de kiralık olarak forma giymişti.


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