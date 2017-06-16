Fenerbahçe Nabil Dirar'ı resmen açıkladı

Fenerbahçe Nabil Dirar'la 3+1 yıllık sözleşme imzalanacağını duyurdu.



Fenerbahçe resmi sitesinden şu açıklama yapıldı;



Kulübümüz, profesyonel futbolcu Nabil Dirar ve takımı AS Monaco ile yaptığı görüşmeler sonucu, futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda prensip anlaşması sağlamıştır.



Resmi transfer sezonu açıldıktan sonra Nabil Dirar ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacaktır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.



FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş



NABİL DİRAR KİMDİR?



31 yaşındaki Faslı oyuncu Nabil Dirar, Monaco'da forma giyiyor. Altyapısını Belçika'da alan sağ kanat oyuncusu Saint Gilloise, Diegem Sport, KVC Westerlo ve FC Brugge gibi takımlarda forma giydikten sonra 2012 yılında 6 milyon Euro'ya Monaco'ya transfer oldu.



Monaco ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nabil Dirar, geride kalan sezonda takııyla 33 maça çıktı ve 1 gol atıp, 7 asist gerçekleştirdi.

