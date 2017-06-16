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Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile anlaşmaya varıldığını açıkladı

Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile 2 yıl anlaştığını KAP'a açıkladı.

Spor / 16 Haziran 2017 Cuma 17:39
Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile anlaşmaya varıldığını açıkladı

Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Fenerbahçe, Aykut Kocaman için düzenlenecek imza töreninin tarihinin daha sonradan kamuoyu ile paylaşacağını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, '1988-1996 yılları arasında futbol takımımızın formasını başarıyla terletmiş, 2010-2013 yılları arasında 1 lig ve 2 Türkiye Kupası zaferi ile birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final sevincini camiamıza yaşatan takımımızın teknik direktörü Sayın Aykut Kocaman ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştır. Geçtiğimiz yıl Atiker Konyaspor'un teknik direktörlüğünü yürüten Sayın Aykut Kocaman ve ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Camiamızın yetiştirdiği önemli bir değer olan Sayın Aykut Kocaman'a yuvana 'hoş geldin' diyor, futbol takımımızın başında kendisine nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz. Yeni teknik direktörümüz Sayın Aykut Kocaman'ın imza törenine dair detaylar ilerleyen günlerde duyurulacaktır' ifadeleri kullanıldı.



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