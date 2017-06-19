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Dia imzaya geliyor

Süper Lig’in yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor transferde anlaşma sağladığı Issiar Dia ile İstanbul’da sözleşme imzalayacak.

Spor / 19 Haziran 2017 Pazartesi 14:08
Dia imzaya geliyor

Bir dönem Fenerbahçe’de de forma giyen Dia’nın en geç çarşamba gününe kadar Türkiye’de olacağı ve kendisini Evkur Yeni Malatyasporlu yapan sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Kulüp Sportif Direktörü Ali Ravcı, Dia ile büyük oranda anlaştıklarını ve Fransa’da başarılı bir sezon geçiren oyuncuyu imza için Türkiye’ye beklediklerini belirtti.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, son olarak Fransa Lig 1’de Nancy forması giyen 30 yaşındaki Issiar Dia’yı sözleşme imzalamak için Türkiye’ye davet etti.

Nancy forması altında geçen sezon 30 maça çıkan Dia, 8 gol 3 asistlik performansla oynadı.

“DIA’YI BEKLİYORUZ"

Issiar Dia ile büyük oranda anlaştıklarını ve Türkiye’ye beklediklerini paylaşan Kulüp Sportif Direktörü Ali Ravcı yaptığı açıklamada, “Issiar Dia ile büyük oranda anlaştık. Kendisini Türkiye’ye bekliyoruz. Bir mucize olmaz ise transfer gerçekleşecek. Dia, Türkiye’nin yakından tanıdığı başarılı bir futbolcu hak verirsiniz. Bu transfer takımımıza büyük katkı sağlar. İnşallah resmi imzayı bekliyoruz” diye konuştu.

FransaFormaNancy


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