Beşiktaş'tan transfer açıklaması!

Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'a gündem değerlendirmesinde bulunurken transferde adı geçen oyuncularla ilgili olarak açıklamalar yaptı.



İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları:



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'Bedava vereceklerse, hemen alırım; ama hocanın fikri de önemli'



DEMBA BA'NIN TRANSFERİ



'Demba Ba'nın bir problemi var. 4-5 ay değil ama, birkaç ayı kabullenmek lazım. Şenol hocamız da seviyor, çok pozitif tarafları var. Rahatsızlığının oynamasına engel olmaması durumu olursa ve Çin'deki problemi de çözerse, ben Demba Ba ile devam etmek isterim'



'JOSE SOSA TÜRKİYE'YE GELMEZ'



'Ben Sosa'nın Türkiye'ye gelebileceğini düşünmüyorum. Giderken söylediği argümanlar öyleydi. Gitmeden önce Bodrum'da yazlığıma geldi, gitmek istediğini söyledi. Her seferinde ikna ettim ama 3 gün sonra tekrar gündeme geldi.'



'Eşinin gitmek istediğini söyledi sonra. Sözleşmesi olduğunu ve gidemeyeceğini söyledik, 'Anladım, eşimi ikna etmeye çalışacağım' dedi. Tahmin ediyorum ki, ya Milan, ya menajeri ya da eşi sıkıştırdı. Benim için burada huzurlu kalması önemliydi. Kafasında olayı bitmiş bir insanı maddi olarak Beşiktaş'a bir şey yazarak gönderme kararını aldık'



MARCELO 10 MİLYON EURO



'Marcelo için tekliflerin 10 milyon Euro'yu bulması lazım, belki de üzerine çıkması lazım. Marcelo gitmezse 1 sol stoper, giderse de 1 stoper daha alacağız. Şu andaki futbol takımımız içinde, gitmek isteyen hiçbir oyuncu yok, net.'



'VIDA HOCANIN İSTEDİKLERİNDEN BİRİ'



'Şu an Beşiktaş'ta düzen var, huzur var, para var. Geçen sene mesela Sosa yaptı, bu sene bunu yapan yok. Vida olur, başkası olur. Bir sol stoper istiyoruz ve en iyisini almak istiyoruz. Vida, hocanın beğendiklerinden bir tanesi. Olur, olur; olmazsa da başkası olur'



'ABOUBAKAR'I BAŞKA KULÜP İKNA EDERSE, GİDER'



'Aboubakar'ın kulübü, bizim verdiğimizden fazlasını başka kulüpten bulursa ve Aboubakar'ı da ikna ederse, gider. Aboubakar'ı ikna edemezlerse ki, ben Türkiye'de mutluyum diyor, gitmez'



GÖKHAN TÖRE'NİN DURUMU



'Gökhan Töre için Trabzonspor'dan teklif almadık. Gökhan Töre bu sene bizimle kalacak, Gökhan'dan verim almalıyız.'