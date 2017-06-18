Beşiktaş'tan flaş Talisca kararı!

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi takıma katılacak transferler için çalışmalar yoğun tempoda ilerlerken, takımda kalması düşünülen isimler için de harekete geçildi. Benfica'dan kiralanan ve 1 yıl daha Beşiktaş'ta kalma opsiyonu olan Talisca'nın maaş sorunu için yönetim flaş bir karar aldı.



FİKRET ORMAN, TALİSCA'NIN ZAM İSTEĞİNE 'TAMAM' DEDİ!



Beşiktaş'taki ilk sezonunda 33 resmi maçta 17 gol, 6 asistlik performans sergileyen Talisca'nın bir yıl daha kiralık oynama opsiyonu devreye sokuldu. Ancak 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun 'Maaşıma zam yapmazsanız oynamam' restinin ardından Fikret Orman 'Tamam' dedi.



TALİSCA'NIN MENAJERİ İSTANBUL'A ÇAĞIRILDI!



Siyah-beyazlı taraftarların kısa sürede en sevdiği isimlerden biri haline gelen Talisca'ya Fikret Orman'dan maaş garantisi geldi. Manchester United ile adı anılmaya başlayan Talisca'yı kaybetmek istemeyen Beşiktaş, Brezilyalı futbolcunun menajerini İstanbul'a çağırdı.



Beşiktaş'ın bu kararının ardından Talisca'nın menajeri Salı günü İstanbul'a gelecek ve siyah-beyazlı yönetimle masaya oturacak.



Geride kalan sezon Beşiktaş'tan 1,6 milyon euro maaş alan Talisca için siyah-beyazlılar, 2 milyon euro rakamı gözden çıkardı. Beşiktaş, ilk görüşmede olumlu bir sonuç çıkmaması halinde rakamı yükseltecek. Sözleşmeye bonuslar da eklenecek.