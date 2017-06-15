Son iki sezonda üst üste Beşiktaş'ı şampiyon yapan Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımla sözleşme uzatıyor. Tecrübeli hocanın menajeriyle görüşmelere başlayan Beşiktaş yönetimi, büyük ölçüde anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı kulübün resmi açıklamayı birkaç gün içinde yapması bekleniyor.



TARİHE GEÇMİŞTİ



Ligdeki 15. şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş kulüp tarihine geçmişti.

Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekibi üst üste şampiyon yapan ilk yerli teknik direktör oldu. Şenol Güneş ayrıca Beşiktaş'ı üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan ilk çalıştırıcı unvanını da almıştı.

