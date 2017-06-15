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Beşiktaş'ta flaş Şenol Güneş gelişmesi!

Beşiktaş’ın Teknik Direktör Şenol Güneş ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Spor / 15 Haziran 2017 Perşembe 23:31
Beşiktaş'ta flaş Şenol Güneş gelişmesi!

Son iki sezonda üst üste Beşiktaş'ı şampiyon yapan Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımla sözleşme uzatıyor. Tecrübeli hocanın menajeriyle görüşmelere başlayan Beşiktaş yönetimi, büyük ölçüde anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı kulübün resmi açıklamayı birkaç gün içinde yapması bekleniyor.

TARİHE GEÇMİŞTİ

Ligdeki 15. şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş kulüp tarihine geçmişti. 
Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekibi üst üste şampiyon yapan ilk yerli teknik direktör oldu. Şenol Güneş ayrıca Beşiktaş'ı üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan ilk çalıştırıcı unvanını da almıştı. 

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