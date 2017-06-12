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Beşiktaş, Rhodolfo'yu açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı oyuncunun transferinden 1 milyon 400 bin avro kazanacak.

Spor / 12 Haziran 2017 Pazartesi 15:23
Beşiktaş, Rhodolfo'yu açıkladı

Beşiktaş, Brezilyalı savunma oyuncusu Luiz Rhodolfo'nun transferi konusunda Flamengo Kulübü ile anlaştıklarını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklama şöyle:

'Luiz Rhodolfo Dini Gaito'nun transferi konusunda Flamengo Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Sözleşme fesih bedeli olarak Flamengo Kulübü tarafından şirketimize 1.400.000 avro ödenecektir. Oyuncunun transferi Brezilya Futbol Federasyonunun transfer sezonu açıldığı tarihte gerçekleşecektir.'

- Brezilyalı oyuncuya teşekkür

Siyah-beyazlı kulüp yayımladığı mesajla Rhodolfo'ya emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadelere yer verildi:

'Beşiktaş'ımıza hizmet eden, son iki sezondaki şampiyonluklarımıza katkı yapan, profesyonelliği ve kişiliğiyle takdirimizi kazanan Luiz Rhodolfo ile yollarımız ayrılmıştır. Luiz Rhodolfo'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin her zaman hatırlanacağını belirtiriz.'

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