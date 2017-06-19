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Beşiktaş'ın yeni hedefi Gomez

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Milan'dan Gustavo Gomez'i de gündemine aldı. Siyah beyazlılar, Paraguaylı futbolcuyu kiralamayı planlıyor.

Spor / 19 Haziran 2017 Pazartesi 14:45
Beşiktaş'ın yeni hedefi Gomez

Beşiktaş stoper transferi için listesine yeni bir isim daha ekledi.

Siyah beyazlılar, Milan'dan Gustavo Gomez'i kiralamak için temaslara başladı.

İtalyan kulübüne Gomez'i kiralama teklifini ileten yönetim, gelecek cevaba göre kararını verecek.

Kulüplerin anlaşması halinde Paraguaylı oyuncuyu, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralanacak.

Beşiktaş'ın geride kalan sezonun başında da talip olduğu 24 yaşındaki futbolcu, 8.5 milyon Euro karşılığında Lanus'tan Milan'a transfer olmuştu.

İtalyan ekibinde istenilen performası sergiyeleyen Gomez; Gabriel Palletta ve Alessio Romagnoli ile girdiği forma rekabetinde geride kaldı. Paraguaylı 19 maçta görev yaparken; gol ve asist katkısı sağlayamadı.

Kariyerinde daha önce Libertad ve Lanus'da oynayan Gomez, Paraguay Milli Takımı formasını 22 kez giydi.

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