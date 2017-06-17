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'Beşiktaş Gomis'e teklif yaptı' iddiası

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar için yapılan görüşmelerin istenildiği gibi gitmemesi, Burak Yılmaz transferinden de taraftar baskısı nedeniyle geri adım atılması üzerine sürpriz bir isim için girişimde bulunulduğu iddia edildi.

Spor / 17 Haziran 2017 Cumartesi 14:34
'Beşiktaş Gomis'e teklif yaptı' iddiası

Siyah-Beyazlılar'ın, Galatasaray'ın uzun bir süredir görüştüğü ve transferini açıklamak üzere olduğu Bafetimbi Gomis'e teklif yaptığı ortaya çıktı.

Habertürk'ün haberine göre; Beşiktaşlı yetkililer 2014 yılında da gündeme aldığı Gomis için önceki gün menajerlerin, “Henüz kimse ile anlaşmadı, teklifinizi yapın” demesi üzerine harekete geçti. Golcü oyuncu ile temas kuran ve “Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isterim” yanıtını alan Siyah-Beyazlılar, tekliflerini yaptı ve beklemeye geçti.

İlk tercihi Vincent Aboubakar olan başkan Fikret Orman'ın kısa bir süre daha bekleyeceği, Porto ve Lorient'den olumsuz yanıt gelmesi halinde Gomis için çalışmalarını hızlandıracağı belirtildi. Beşiktaş'ın, bu transfer için G.Saray'ın 3.5 milyon Euro önerdiği Swansea'ye 4 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu ifade edildi

G.Saray'la anlaştı, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın devreye girdiği Bafetimbi Gomis'in transferi için epey bir yol alan Galatasaray, Fransız oyuncuyu sağlık kontrolünden bile geçirdi. Kalbinde ritim bozukluğu olduğu iddiaları üzerine Sarı-Kırmızılı kulübün doktoru Yener İnce Fransa'ya giderek Gomis'e bir dizi sağlık taraması yaptı. Yapılan tetkiklerde herhangi bir sorun bulunmayan Fransız golcünün Galatasaray'la prensip anlaşmasına vardığı ve bonservisiyle ilgili sorunun çözülmesini beklediği belirtiliyor.

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