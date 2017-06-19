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3 büyükler yıldız oyuncunun peşinde

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Manchester City’nin Fransız yıldızı Samir Nasri için kıyasıya bir mücadele içinde olduğu ortaya çıktı.

Spor / 19 Haziran 2017 Pazartesi 00:41
3 büyükler yıldız oyuncunun peşinde

Fransız basını Nasri ile Galatasaray ve Beşiktaş'ın teklifte bulunduğunu yazarken, 29 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin Manchester City'ye resmi teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

Manchester City'nin teklife olumlu baktığı öğrenilirken, Nasri'yi ise Aykut Kocaman'ın ikna ettiği dile getirildi.

L'EQUİPE YAZDI

Fransa'nın saygın gazetelerinden L'Equipe dün flaş bir iddia ortaya atarak Galatasaray ve Beşiktaş'ın Samir Nasri için Manchester City'ye teklifte bulunduğunu yazdı.



Galatasaray'ın daha istekli olduğu vurgulanan haberde, sarıkırmızılıların 3 yıllığına renklerine katmaya çalıştığı 29 yaşındaki yıldız için 13 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Ancak geride bıraktığımız sezonu Sevilla'da kiralık geçiren Nasri'nin peşinde gerçekte Fenerbahçe'nin olduğu ortaya çıktı. Valbuena ve Dirar'ı transfer ettiren Aykut Kocaman'ın Nasri'yi de kesinlikle takımda görmek istediği kaydedildi.

Fenerbahçe yönetimin Manchester City'ye kiralama teklifi sunduğu belirtildi. Cezayir asıllı Fransız yıldızın Fenerbahçe'ye gelmeye hazır olduğu kaydedildi.

41 kez Fransa Milli Takımı forması giyen Samir Nasri, sezonu kiralık geçirdiği Sevilla'da 30 maçta 3 gol ve 4 asistle oynadı. Marsilya'nın altyapısından yetişen ve 3 sezon da Arsenal forması giyen yıldız futbolcu, on numara pozisyonunun yanı sıra sol kanatta da görev yapıyor.

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