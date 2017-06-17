Potanın Perileri çeyrek finalde

Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki son maçında 19 Haziran Pazartesi günü TSİ 16.00'da Belarus ile karşılaşacak. Mücadeleyi, Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ve Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım da takip etti.



Hradec Kralove Arena'da oynanan mücadeleye A Milli Kadın Takımı, Işıl Alben, Birsel Vardarlı Demirmen, Bahar Çağlar, Tuğçe Canıtez ve Kuanitra Hollingsvorth beşiyle başladı.







Oyunun başında pota altında Kuanitra Hollingsvorth'u iyi kullanan milliler, 2. dakikada durumu 4-0 yaptı. Macci ve Sottana ikilisiyle hücumları değerlendiren İtalya, yakaladığı 10-0'lık seriyle skoru 10-4'e getirdi. İlk periyotu 17-12 geride kapatan ay-yıldızlılarımız, ikinci çeyreğin başında boyalı alana top indirerek aradaki farkı 2 sayıya indirdi (17-15). Bu bölümde Zandalasini ile hücumlardan skor çıkartan İtalya'ya milliler, Kuanitra Hollingsvorth ile karşılık verdi. Mücadelenin ilk yarısı 30-30 eşitlikle tamamlandı.







Dengede başlayan üçüncü periyotta iki takımda hücumda skor bulmakta zorlanırken, Işıl Alben'in üç sayılık basketiyle milliler 25. dakikada durumu 37-35'e getirdi. Alan savunmasına dönen İtalya karşısında Bahar Çağlar ile skor üreten ay-yıldızlılar, üstünlüğünü de korudu. Son 10 dakikalık bölüme 45-42 üstün giren A Milli Kadın Takım, boyalı alanda Hollingsvorth'u kullanarak etkili oldu. Birsel Vardarlı Demirmen'in üç sayılık basketiyle 36. dakikada durumu 53-48'e getiren milliler, Zandalasini'nin basketine engel olamayınca bitime 42 saniye kala skora denge geldi (53-53). Son bölümleri büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Kuanitra Hollingsvorth'un serbest atış çizgisinden bulduğu tek isabet sonrasında ay-yıldızlılar karşılaşmadan 54-53 galibiyetle ayrıldı.