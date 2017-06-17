Dursun Özbek: Fıstık gibi Galatasaray'ı bırakacağım

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kendisinden sonra gelecek olan yönetime iyi bir tablo bırakacağını söyledi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 942 milyon lira gelir beklenen Riva arazisinin ihalesinin tamamlanmasıyla borçları kısa sürede sıfırlayacaklarını açıkladı.
BORÇLA EFSANE BAŞKAN OLMAYACAĞIM
Hürriyet'e konuşan Özbek, 'Bizler belli bir dönem için seçiliyoruz. Bu dönemde yapılan harcamalar bizden sonraki döneme devrediyor. Yapılan harcamalarla efsane başkan olursunuz ama dayağı sizden sonrakiler yer. Ben dayağı yiyen oldum ama borçla efsane başkan olmayacağım. Benden sonraki yönetimlere fıstık gibi bir tablo bırakacağım' dedi.