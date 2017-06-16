Şampiyon Fenerbahçe

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe play-off final serisinin dördüncü maçında karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, nefeslerin kesildiği maçta rakibini 98-94 yenerek, 2016-2017 sezonunun şampiyonu oldu.



Beşiktaş Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan maçta normal süre 84-84 berabere tamamlandı. Müthiş bir geri dönüş ile 14 sayı kapatarak maçı uzatamaya götüren Sarı-lacivertli ekip, maçtan 98-94 galibiyetle ayrıldı.



Fenerbahçe bu galibiyetle seride durumu 4-0 yaptı ve şampiyon oldu.















