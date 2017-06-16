Beyaz Gazete Ana Sayfa

Aykut Kocaman: "Kulübüme geri dönmekten dolayı mutluyum"

Fenerbahçe ile anlaşma varan Teknik Direktör Aykut Kocaman, "Yarım kaldığına inandığım işler vardı. Kulübüme geri dönmekten dolayı son derece mutluyum" dedi.

Spor / 16 Haziran 2017 Cuma 19:16
Aykut Kocaman:

Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşma sağlayan Teknik Direktör Aykut Kocaman, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Kocaman, 'Her şeyden evvel çok mutluyum ve heyecanlıyım. Yarım kaldığına inandığım işler vardı. Bunları tamamlamak adına ve kulübüme geri dönmekten dolayı son derece mutluyum' şeklinde konuştu.

Kulüpte görev yaptığı sezonlarla ilgili konuşan Kocaman, '3 Temmuz her şeyi alt üst etti. Sadece Fenerbahçe'nin geleceğini çalan değil, Türk futbolundan silindir gibi geçti. Etkileri sürüyor” diyen Kocaman gelecek sezonla ilgili de, oyun olarak sürekli üzerine koyarak ilerlemeye çalışacaklarını belirtti.

Geçen sezonki takımın ana problemlerinden birinin özgüven eksikliği olduğunun altını çizen Aykut Kocaman, yeni transferlerle ilgili de şunları söyledi:

“Nabil Dirar son derece kuvvetli ve dirençli bir oyuncu. Takımın çehresini değiştirme açısından fayda sağlayacak. Mathieu Valbuena ve Mehmet Ekici'de de bu özellikler var. Üçü de mücadele eden becerikli ve istekli oyuncular.”

Taraftar ve takım arasındaki kopukluğa da değinen Kocaman, “Fenerbahçe taraftarı kaliteyi seviyor. Taraftarlar önce birbiri için savaşan takım görmek istiyor” dedi.

Başkan ve yönetimle olan iletişimi ile ilgili de değerlendirmeler yapan Kocaman, “Fenerbahçe'yi kendi değerlerine doğru yükseltmek amacındayız” diye konuştu.

“Fenerbahçelilerin gönlü rahat olsun” diyen Aykut Kocaman, “A'dan Z'ye bu takımı olması gereken yerde olması için ne gerekiyorsa onu yapacağız” şeklinde konuştu.

Teknik DirektörAykut KocamanFenerbahçeMathieu Valbuena


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar