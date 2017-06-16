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Alex'ten Aykut Kocaman açıklaması

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex:'Ona, kulübü yeni zaferlere taşımada bol şans ve başarı diliyorum'.

Spor / 16 Haziran 2017 Cuma 20:24
Alex'ten Aykut Kocaman açıklaması

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Brezilyalı Alex de Souza, sarı-lacivertli ekibin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman'a başarı diledi.

Aykut Kocaman'ın ilk döneminde yaşadığı sorunların ardından 2012'de Fenerbahçe'den ayrılan Alex, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, deneyimli teknik adamın takımın başına dönmesiyle ilgili çok sayıda soru aldığını belirterek, şunları kaydetti:

'Benimle ilişkisi kötüydü ama bu artık geçmişte kaldı. Tarih oldu. 2012'de ayrıldığımda 'Kulüp bir oyuncu kaybetti ama bir taraftar kazandı.' demiştim. Şu anda da aynı yerdeyim. Kulübe ve bütün içindekilere bol şans dilerim. Ona, kulübü yeni zaferlere taşımada bol şans ve başarı diliyorum. Ben her zaman kulübümün başarısını ve gelişmesini istiyorum. Kim çalışırsa çalışsın, Fenerbahçe'ye her zaman bol şanslar ve başarılar.'

InstagramAykut KocamanFenerbahçe


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