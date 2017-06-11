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Valbuena geliyor

Fenerbahçe’nin Lyon’dan kadrosuna katmak istediği Mathieu Valbuena’nın bu hafta İstanbul’da olması bekleniyor. Yıldız futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atacak.

Spor / 11 Haziran 2017 Pazar 14:34
Valbuena geliyor

Spor Toto Süper Lig'de beklentinin altında kalan ve önümüzdeki sezon için güçlü bir kadro kurmak için harekete geçen Fenerbahçe bombayı patlatıyor.

Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici'yi sağlık kontrolünden geçiren sarı-lacivertli takım, Olimpique Lyon'da forma giyen 32 yaşındaki Mathieu Valbuena'yı da İstanbul'a getiriyor. Orta sahanın ortasında, sağ ve sol açıkta forma giyebilen tecrübeli futbolcunun hafta içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından da Fenerbahçe'ye imza atacağı öğrenildi. Uzun yıllar Marsilya forması giyen, ardından da Dinamo Moskova'ya transfer olan Valbuena, 1 yıllık Rusya macerasının ardından 2015 yılında Lyon'a transfer olmuştu. Fransa Milli Takımı'nın formasını 52 kez giyen ve 8 gol atan Valbuena'nın Lyon ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

FransaSpor TotoFenerbahçeMarsilyaSağ ve Sol


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