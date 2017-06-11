Sabri Sarıoğlu'na öyle bir teklif geldi ki!

Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen Sabri Sarıoğlu'na transfer teklifi olduğu iddia edildi.



Serbest kalan Sabri Sarıoğlu'na Malezya'nın Johor Dar'ul Tazim takımı talip oldu. Ülkenin en ünlü kulübü olan ve ligde lider durumda bulunan Dar'ul Tazim'in 'Reyiz'e yıllık 2 milyon euro'dan 2 yıllık teklifte bulunduğu iddia edildi.



Süper Lig ve TFF 1. Lig'den de teklifler alan Sabri'nin düşünmek için süre istediği bildirildi.