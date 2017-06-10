Yunan futbolcunun dişlerini kırdı

2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde lider Belçika'nın ardından ikinci sıra için mücadele eden Bosna Hersek ve Yunanistan'ın karşılaştığı olaylı maçtan gol sesi çıkmadı.



Bilino Polje Stadı'nda oynanan maçta 90 dakika boyunca üstün olan ev sahibi Bosna Hersek, Yunanistan katı savunmasını aştığı anlarda kalesinde devleşen Karnezis'i geçemeyince maç 0-0 sona erdi.



6 maç sonunda henüz yenilgi yüzü görmeyen Yunanistan bu sonucun ardından puanını 12'ye yükseltirken, Bosna Hersek ise puanını 11 yaptı ve 3. sıradaki yerini korudu.



DİŞİ KIRILDI



Hakemin bitiş düdüğünün ardından saha bir anda karıştı. Boşnak taraftarlar Yunan futbolcuların soyunma odasına gitmesini engellemeye çalıştı. Bu sırada Bosna Hersek yardımcı antrenörü Stephane Gilli, Giannis Gianniotas'ı yumruklayıp dişini kırdı.









