Fatih Terim: Gönderme benim bırakma kararı onun

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kosova maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.



Kosova maçının öneminin farkında olduklarını belirten Fatih Terim gelen soru üzerine Arda Turan ile ilgili açıklamalarda bulundu.



İşte Terim'in açıklamaları:



'Günlerdir gündemi meşgul eden birçok olay yaşandı. Milli Takım için bir istekte bulundum. Şu maçlar bitene kadar bekleyelim, sorun varsa maçtan sonra problem varsa maçtan sonra 2 gün bekleyelim. Bu olaylar Milli Takıma zarar vermesin diye sizlerden rica etmiştim. Biz oyuncuların motivasyonunu, kazanma duygusunu aşılarken bu işi bozmak için birçok insan uğraştı.'



'Artık yeter!'



'Bir iki kelime söyleyeceğim bugün konuşmayacağım. Yarın her şeyi açıklayacağım. Bugün sadece 1-2 noktaya temas edeceğim. Yaşanmış çok şey var, bizim pozisyonumuzda olanlar yani liderler için çok sıkınıtlı bir durum vardır. Konuşursam bunu ne kendime, ne karakterime ne seviye uygun bulmuyorum. Sussam ise sizin aklınız karışacak. Konuşmadığımızda olmayan şeyleri olmuş sayacaksınız. O yüzden konuşsak bir türlü konuşmasak bir türlü...'



'Karar benim!'



Zaman zaman gerginlikten beslendiğimi söyleyen oldu. Beslenmem ama korkmam gerginlikten. Uçakta bildiğiniz gibi kabul edilemez bir olay yaşandı. Bende oyuncuyu yanıma çağırarak kampta kalamayacağını söyledim. Gönderme kararı benim açık ve net. Milli Takımı bırakma kararı ise onun. Bunu siz değerlendirirsiniz.



'Vah benim memleketime...'



'Diğer bir konu ise pazarlık konusu. Bir oyuncu Milli Takım için oynama şerefini bir gerekçeye bağlamak istese bile ben Milli Takımı pazarlık konusu yapar mıyım? Yapmadım, yapmam, yapmayacağım da. Bırakın ona (Arda Turan) dünyanın en iyi oyuncusu ile bile yapmam. Taşımanın şeref olduğu bir formayı giymek için bir oyuncu benimle pazarlık yapacak? Vah memleketime, vah benim formama vah benim sporuma... Birçok kişinin araya girmesine rağmen doğrulardan vazgeçmemiştim. O günleri bir hatırlayın. Milli Takıma almayan benim. Oyuncular her yalanı kabul etmemelidir. Bu olayların gizli aktörlerini zaman ortaya çıkaracak.'



Bilal Meşe açıklaması



Bilal Meşe'ye de geçmiş olsun diyorum. Sonunda söyleyecektim ancak unutabilirim, şimdiden söyleyeyim.



'Buralarda kayıp yaşamamız gerekli'



Kosova'ya yenilirsek şansımız bitmez ancak matematiksel olarak çok azalır. Buralarda hata yapmamız gerekiyor.



Fatih Terim basın toplantısının sonunda bütün basın mensuplarının hazırlanmasını isteyerek yarın bütün olaylarla ilgili konuşacağını söyledi.

