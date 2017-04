Pehlivanlar 'Er Meydanı'na indi

Aliağa Belediyesi'nin bu yıl 14'üncüsünü düzenlediği Helvacı Er Meydanı Yağlı Pehlivan Güreşleri, heyecan dolu müsabakalara sahne oldu. Davulundan zurnasına, peşrevinden cazgırına, okunan manilerinden pehlivanların kıran kırana mücadelesine kadar Ata sporu yağlı güreşin her türlü güzelliği Aliağa'da yaşatıldı. Ege'nin Kırkpınar'ı olarak bilenen Helvacı Er Meydanı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde 400'ü aşkın pehlivanın er meydanına indi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da şölen havasında geçen yağlı güreşleri binlerce güreş sever ilgiyle izledi.



Kuran'ı Kerim tilaveti okundu



Türkiye'nin en ünlü başpehlivanlarının er meydanına indiği ve kol bağladığı yağlı güreşleri, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile birlikte Aliağa Belediye Başkan Yardımcıları Mehmedali Özkurt, Gökhan Karataş, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İrfan Aras, Aliağa Belediyesi Meclis Üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aliağa İlçe Başkanı Abdürrahim Aydemir, Helvacı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Doğru, Menemen Sağ Sahil Sulama Birliği Başkanı Veli Kan, Kırkpınar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Ergül ve Çardak güreş ağaları Ramazan Güven ve Ahmet Acar takip etti. Güreşlerin öncesinde Helvacı Mimar Sinan Camii İmam Hatibi Nurettin Tosun tarafından Kuran'ı Kerim tilaveti okundu. Saygı duruşunda bulunulması ve hep bir ağızdan okunan İstiklal Marşı'nın ardından Helvacı Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibi gösterileriyle başlayan güreşler hava kararıncaya kadar sürdü.



“Malazgirt'te Çaldıran'da, Helvacı'da gör meydanı”



Müsabakalar öncesinde katılımcıları selamlayan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Şair ne güzel söylemiş. ‘Şu yeryüzü er meydanı, gönül sevmez her meydanı, yüreksize yorgan döşek, koç yiğite ver meydanı, başbuğlar tuğ kaldıranda, atlar dizgin dolduranda, Malazgirt'te Çaldıran'da, Sakarya'da gör meydanı' Şair, Sakarya'da gör meydanı demiş ama bugün burada ben bunu şu şekilde değiştirmek istiyorum. ‘Malazgirt'te Çaldıran'da, Helvacı'da gör meydanı' Allah tüm pehlivanlarımıza güç kuvvet versin. Peygamberimizin sünnetini işliyorlar. Allah onlara sevap yazsın.”



13 kategoride kıyasıya mücadele



Türkiye'nin en genç cazgırı Şerif Ali Esen'in sunumu eşliğinde gerçekleştirilen yağlı güreşler; Minik 1, Minik 2, Teşvik 1, Teşvik 2, Tozkopran, Ayak, Deste Küçük, deste Büyük, Küçük Orta Küçük, Küçük Orta Büyük, Büyük Orta, Baş Altı ve Baş kategorilerinde yapıldı. Her dalda büyük çekişmelerin yaşandığı güreşleri izleyen katılımcılar zaman zaman zor anlar yaşadı. Kimi zaman hızını alamayan pehlivanlar, er meydanının dışına çıkarak seyircilerin arasına daldı.



Er meydanlarında bir ilk



Zorlu müsabakaların yaşandığı Helvacı Er Medya'nı bu yıl bir ilke de sahne oldu. Er meydanlarında ilk defa ikiz kardeşler karşı karşıya geldi. Yapılan kura sonucu Turan ve İsmail Balaban kardeşler Başpehlivanlık kategorisinde karşılaştı. İkizi İsmail'i mağlup eden Turan Balaban adını başpehlivanlıkta üçüncü tura yazdırdı.



Abdürrahim Aydemir, güreş ağalığını kaptırmadı



Mükerrem Kıyı'nın kule, Muammer Erçelik'in ise meydan başhakemliğinde yapılan güreşlerde, pehlivanları yağlamak için onlarca teneke yağ kullanıldı. Dev organizasyonda ata sporuna özgü geleneklerde unutulmadı. Tüm katılımcılara pilav, ayran ve irmik helvası ikram edilirken, güreş ağalığı seçimi de yapıldı. Tören alanına getirilen koç, güreş ağasını belirlemek için açık artırmaya çıkarıldı. Artırmaya katılan Abdürrahim Aydemir, Ahmet Karaduman ve Murat Bilgin, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın 5 Bin TL olarak açılış fiyatını belirlediği koçu almak için kıyasıya yarıştı. Güreş ağalığı için açık artırmaya çıkarılan koça 22 bin lira veren Abdürrahim Aydemir, 13'üncü Helvacı Er Meydanı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde olduğu gibi bu yıl da güreş ağası oldu ve ağalığı kimseye kaptırmadı.



Helvacı'nın başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil



Er meydanınainen ve güreş öncesinde katılımcıları selamlayan pehlivanlar seyircilerden sık sık alkış aldı. Başpehlivanlık final müsabakasında zorlu rakiplerini birer birer mağlup eden Mehmet Yeşil Yeşil ile Fatih Atlı karşı karşıya geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi adına güreşen ünlü pehlivan Mehmet Yeşil Yeşil, finalde Ladik Belediyesi adına güreşen Fatih Atlı'yı mağlup ederek 14'üncü Geleneksel Helvacı Er Meydanı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Mehmet Yeşil Yeşil, birincilik kupasını ve madalyasını Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın elinden aldı.



“Aliağa'nın yeri bende ayrıdır”



Helvacı'da üçüncü kez başpehlivanlık kazandığını belirten 14'üncü Helvacı Er Meydanı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil, kupa töreninin ardından duygularını şöyle ifade etti: “2017'ye birincilikle başlamak benim için çok önemliydi. Bu birincilik benim için motivasyon kaynağı olacak. Burada hep kazanıyorum. Bu nedenle Aliağa'nın yeri bende ayrıdır. Önümüzdeki güreşlerde de iyi performanslar göstererek Kırkpınar'a iyi hazırlanmak istiyorum. Son Kırkpınar güreşlerinde finalde kaybetmiştim ama bu sene altın kemeri hedefliyorum. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, güreşi seven son derece mütevazı bir insan. Kendisine ve Aliağa seyircisine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca, bugünkü birinciliğimide anneme armağan etmek istiyorum.”



Başaltı şampiyonu Kürşat Korkmaz oldu



Başaltı final müsabakasında Kürşat Korkmaz ve Mustafa Seçim karşı karşıya gelirken, Kürşat Korkmaz da Helvacı güreşlerinin başaltı şampiyonu oldu. Müsabakalarda dereceye giren diğer pehlivanlar şöyle:



Minik 1- Mustafa Ali Yalçın



Minik 2- Muhammet Güngörmüş



Teşvik 1- Burhan Karabulut



Teşvik 2- Muhammet Emin Oğuz



Tozkopran Sinan Yıldız



Ayak- Muharrem Emir



Deste Küçük- Serdar Yıldırım



Deste Büyük- Eyüp Özçakır



Küçük Orta Küçük- Mustafa Tunç