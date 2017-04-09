Osmanlıspor deplasmanda coştu

MAÇTAN DAKİKALAR



12. dakikada Deniz Türüç’ün kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.



14. dakikada Webo’nun ara pasında ceza sahasına giren Umar’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1



18. dakikada Deniz’in pasında topla buluşan Varela’nın sert şutunda top üstten auta çıktı.



27. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Osmanlıspor defansından seken top Laval’ın önünde kaldı. Laval’ın şutunda topu Osmanlıspor defansı uzaklaştırdı.



38. dakikada Deniz Türüç’ün pasında Welitton ceza sahası içinde topla buluştu. Welliton’un Mehmet Güven tarafından düşürülmesi sonrasında hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.



39. dakikada Deniz Türüç kullandığı penaltı ile skoru eşitledi. 1-1



43. dakikada Koulossa ceza sahası içinde hakan Aslantaş tarafından düşürüldü. Hakem Mete Kalkavan bir kez daha beyaz noktayı gösterdi.



44. dakikada Umar kullandığı penaltı ile topu ağlara gönderdi. 1-2



54. ceza sahası içinde Umar’ın çektiği sert şutta top üst direkten döndü.



55. dakikada Mehmet Güven Umar’ın pasında ceza sahası dışından topa gelişine sert vurdu, top ağlarla buluştu. 3-1



66. dakikada Samba Sow’un müdahalesi ile Adam yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan üçüncü kez beyaz noktayı gösterdi.



67. dakikada topun başına geçen Webo skoru 4-1 yaptı.



80. dakikada Umar’ın pasında topla buluşan Koulossa, kaleci Muammer ile karşı karşıya kaldı. Koulossa’nın vuruşunda kaleci Muammer topu kornere çeldi.



KÜNYE



Stat: Kadir Has



Hakemler: Mete Kalkavan xx, Esat Sancaktar xx, Süleyman Özay xx



Kayserispor: Muammer x, Levent x, Mabiala x, Samba Sow x, Welitton x, Deniz x, Lawal x (Nguemo dk. 77 x), Varela x (Umut Bulut dk. 46 x), Hakan x, Kanabıyık x (Ferreira dk. 60 x), Güray x



Yedekler: Ahamada, Umut Bulut, Traore, Erdem, Efe



Teknik Direktör: Sergen Yalçın



Osmanlıspor: Karcemarskas x, Vrsajevic x (Koray dk. 69 x), Mehmet x, Webo x (Erdal dk. 77 x), Pinto x, Moreira x, Prochazka x, Umar x, Koulossa x, Numan x, Adam x (Regattin dk. 72 x)



Yedekler: Hakan, Muhammed, Szukala, Sinan



Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu



Goller: Umar (dk. 14, dk. 44 pen.), Mehmet Güven (dk. 55), Webo (dk. 67 pen.) (Osmanlıspor), Deniz Türüç (dk. 39 pen.) (Kayserispor)



Sarı kartlar: Mabiala, Samba Sow (Kayserispor), Prochazka, Webo, Mehmet Güven (Osmanlıspor)



