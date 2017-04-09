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'Hayatımın en duygusal maçı oldu'

Beşiktaş’ta uzun yıllar forma giydikten sonra Trabzonspor formasıyla eski takımına karşı ilk maçına çıkan Olcay Şahan, futbol kariyerinin en duygusal maçını oynadığını söyledi.

Spor / 9 Nisan 2017 Pazar 12:12
'Hayatımın en duygusal maçı oldu'

Spor Toto Süper Ligi'in 27.haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçta duygusal anlar yaşandı. 5 yıla yakın Beşiktaş forması giydikten sonra devre arasında Trabzonspor'a transfer olan Olcay Şahan, eski takımına karşı ilk kez forma giydi. Teknik Direktör Şenol Güneş ve eski takım arkadaşlarıyla hasret gideren yıldız oyuncu, futbol kariyerinin en duygusal maçını oynadığını belirtti.

Futbol adına tüm futbol severleri mutlu ettiklerini düşündüğü bir maçı geride bıraktıklarını belirten Olcay Şahan, 'Futbol adına tüm futbol severleri mutlu ettiğimiz, bizimde sahada her dakikasından keyif aldığımız bir derbi oldu. Benim için kariyerimin en duygusal maçıydı. Adım adım birlikte daha iyi yerlere gittiğimiz büyük Trabzonspor taraftarını da maç boyunca bize verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ederim. Birlikte daha güzel günler ve başarılar yaşayacağımıza inanıyorum'ifadelerini kullandı.

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