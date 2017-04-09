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Fenerbahçe'ye Emenike şoku

Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Emenike, Fenerbahçe’den aldığı yıllık 2.5 milyon Euro’dan aşağıya, hiçbir teklifi kabul etmeyeceğini ve takımda kalacağını yönetime bildirdi.

Spor / 9 Nisan 2017 Pazar 14:06
Fenerbahçe'ye Emenike şoku

Gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Emenike ile Fenerbahçe anlaşma zemini arıyor ancak Nijeryalı golcü yapılan görüşmelerde kriz çıkarıyor. Menajeri, tecrübeli futbolcu için İngiltere ve Rusya'da kulüp ararken şu anda Emenike'ye gelen resmi bir teklif söz konusu değil. Nijeryalı golcünün, gerek disiplinsiz tavırları gerekse yıllık 2.5 milyon Euro ücreti nedeniyle ilgilenen kulüpler, geri adım atıyor.

YÖNETİMİN ELİ KOLU BAĞLI

Emenike de kazandığı 2.5 milyon Euro'luk ücreti bırakmak istemiyor. Nijeryalı golcü, “Fenerbahçe'nin bir parçası olduğum için mutluyum. Bu takım için elimden geleni yapacağım” diyerek kendisini göndermek isteyen yönetime mesaj verdi. Sarı-lacivertlilerin de eli kolu bağlanmış durumda. Daha önce kadro dışı kalan Emenike, menajerine ise “İyi bir teklif gelmezse Fenerbahçe'de kalacağım” dedi.

EuroFenerbahçeİngiltereRusyaEmmanuel Emenike


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