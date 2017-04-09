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Beşiktaş taraftarına heykel önerisi

Sinan Engin, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde başarılı bir performans sergileyen Atiba Hutchinson'ın heykeli dikilmesi gerektiğini söyledi.

Spor / 9 Nisan 2017 Pazar 00:18
Beşiktaş taraftarına heykel önerisi
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Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından 3 puanla dönerek şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım attı.

Maçta 7 gol olurken Beşiktaş'ın son golünü atan Atiba, 3 puanı getiren isim oldu.

Beşiktaş'a transfer olduğundan bu yana taraftarın sevgilisi haline gelen Atiba için, Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin 'heykeli dikilsin' önerisinde bulundu.

'ÇARŞININ İÇİNE YAPILABİLİR'

Çarşı grubuna seslenen Engin 'Beşiktaş taraftarı Çarşı kendi gönlünden bir heykelini yapabilirler bence. Kulüble alakalı olabilmesi için uzun yıllar oynaması lazım. Beşiktaş taraftarı çarşının içine yapabilirler. Çünkü çok alçak gönüllü. Çok koştuğu zaman koşmayan arkadaşını eleştirmiyor. ' dedi.




'GOCUNMAYIN'

Beşiktaş yönetimine Atiba'yı ödüllendirme önerisinden bulunan ünlü yorumcu ' Büyük şirketler başarılı elemanlarını ödüllendirilir. Bunu Atiba'ya yapmaktan gocunmamalı. Attığı gol çok önemli ama gole gelene yaptıklar var. Cenab-ı Allah çok çalışan Atiba'yı bu golle ödüllendiriyor. Ben buradan Beşiktaş yönetimine diyorum ki; ödüllenirdimekten gocunmayın. Atiba'ya verin örnek olsun. Buna takım arkadaşları karşı çıkmaz.' diye konuştu.
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