Beşiktaş şansızlığı sürdü

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde bulunan Medical Park Arena Stadyumu’nda Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan ve bordo-mavililerin 4-3 kaybettiği maçta teknik direktör Ersun Yanal’da, Trabzonspor’un başında siyah-beyazlılara karşı olan şansızlığını kıramadı.



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında ligde 7, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 1 kez olmak üzere toplam 8 kez Beşiktaş ile karşılaştı. Söz konusu maçlarda Yanal’ın yönettiği Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 6 mağlubiyet alırken, 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Yanal, dün oynanan karşılaşmada bordo-mavili takımın başında Beşiktaş’a karşı olan şansızlığını kırma şansını bir dahaki sezona erteledi.



Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor’un Beşiktaş’a karşı aldığı sonuçlar şu şekilde:



08.04.2017- Trabzonspor-Beşiktaş:3-4



05.11.2016 - Beşiktaş - Trabzonspor: 2-1



03.05.2015 - Trabzonspor - Beşiktaş: 0-2



07.12.2014 - Beşiktaş - Trabzonspor: 3-0



15.02.2009 - Beşiktaş - Trabzonspor: 1-1



11.11.2008 - Trabzonspor - Beşiktaş: 1-2 (Türkiye Kupası)



14.09.2008 - Trabzonspor - Beşiktaş: 0-0



16.03.2008 - Beşiktaş - Trabzonspor: 3-0



(Gökmen Şahin / İHA)