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Beşiktaş şansızlığı sürdü

Trabzonspor’un başında Beşiktaş’a karşı galibiyeti bulunmayan Teknik Direktör Ersun Yanal, bordo-mavililerin yeni stadı Medical Park Arena’da da bu şansızlığını kıramadı.

Spor / 9 Nisan 2017 Pazar 11:45
Beşiktaş şansızlığı sürdü

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde bulunan Medical Park Arena Stadyumu’nda Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan ve bordo-mavililerin 4-3 kaybettiği maçta teknik direktör Ersun Yanal’da, Trabzonspor’un başında siyah-beyazlılara karşı olan şansızlığını kıramadı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında ligde 7, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 1 kez olmak üzere toplam 8 kez Beşiktaş ile karşılaştı. Söz konusu maçlarda Yanal’ın yönettiği Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 6 mağlubiyet alırken, 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Yanal, dün oynanan karşılaşmada bordo-mavili takımın başında Beşiktaş’a karşı olan şansızlığını kırma şansını bir dahaki sezona erteledi.

Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor’un Beşiktaş’a karşı aldığı sonuçlar şu şekilde:

08.04.2017- Trabzonspor-Beşiktaş:3-4

05.11.2016 - Beşiktaş - Trabzonspor: 2-1

03.05.2015 - Trabzonspor - Beşiktaş: 0-2

07.12.2014 - Beşiktaş - Trabzonspor: 3-0

15.02.2009 - Beşiktaş - Trabzonspor: 1-1

11.11.2008 - Trabzonspor - Beşiktaş: 1-2 (Türkiye Kupası)

14.09.2008 - Trabzonspor - Beşiktaş: 0-0

16.03.2008 - Beşiktaş - Trabzonspor: 3-0

(Gökmen Şahin / İHA)

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