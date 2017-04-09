Beyaz Gazete Ana Sayfa

Advocaat bu sezon ilki başardı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat, Akhisar Belediyespor karşılaşmasında futbolcuları ısınmaya yollasa da oyuncu değişikliği yapmadı. Sarı-lacivertliler böylece bu sezon mücadeleyi oyuncu değiştirmeden bitiren ilk takım oldu.

Spor / 9 Nisan 2017 Pazar 21:19
Advocaat bu sezon ilki başardı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 27. haftasında evinde karşılaştığı Akhisar Belediyespor’u 3-1 mağlup etti. Mücadelede ilginç bir olayda yaşandı. Sarı-lacivertlilerin deneyimli Teknik Direktörü Dick Advocaat, oyuncularını ısınmaya yollasa da oyuncu değişikliği yapmadı. Akhisar ise 3 oyuncu değiştirme hakkını da kullandı. Fenerbahçe böylece Süper Lig’de bu sezon mücadeleyi oyuncu değiştirmeden bitiren ilk takım oldu.

Fenerbahçe’nin yedek kulübesinde Fabiano, Şener, İsmail, Neustadter, Ozan, Volkan Şen ve Sow yer alıyordu.

Dick AdvocaatFenerbahçeVolkan Şen


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar