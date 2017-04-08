Trabzonspor Beşiktaş maçında 7 gol sesi

Süper Lig'de yakaladığı müthiş çıkışla üst sıraları zorlayan Trabzonspor, evinde lider Beşiktaş'ı konuk etti.



Nefes kesen mücadele 4-3'lük Beşiktaş üstünlüğüyle sona ererken Medical Park Arena Stadı, 2017'nin en güzel maçlarından birine sahne oldu.



Henüz 4. dakikada Cenk Tosun'un şık vuruşuyla öne geçen Beşiktaş, ilk 20 dakikada rakip kalede müthiş bir baskı kurdu. Ev sahibi ekip bu baskıdan 25. dakikada bulduğu golle kurtuldu. Okay Yokuşlu, 25. dakikada ceza sahası dışından Fabri'yi avlarken ilk yarıda 1-1'lik skorla sona erdi.



İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU



Quaresma'nın sakatlanmasının ardından oyuna giren Aboubakar, 55. dakikada siyah-beyazlıları bir kez daha öne geçirdi. Bu golden 8 dakikada sonra rakip kaleye tüm hatlarıyla yüklenen Trabzonspor, 63. dakikada Castillo ve 65. dakikada Rodellega ile bulduğu gollerle taraftarlarını ayağa kaldırdı.







FRİKİKLERİN USTASI YİNE ATTI.



Bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da frikikten attığı gollerle takımını sırtlayan Talisca, Trabzonspor deplasmanında 74. dakikada Onur Kıvrak'ı da avlayarak skorda denge sağladı.







ATİBA'DAN 3 PUAN!



Herkes karşılaşmanın 3-3 bitmesini beklerken Beşiktaş'ın gizli kahramanı Atiba sahneye çıktı ve Beşiktaş'ı 90+1. dakikada maçın skorunu tayin etti. (3-4)



Bu sonucun ardından puanını 61'e çıkaran Beşiktaş, maç fazlasıyla Başakşehir'in 8 puan önünde zirvede yer aldı. Ev sahibi Trabzonspor ise ikinci yarıdaki yenilmezlik sona erdi ve 44 puanla 5. sırada kaldı.





