Rıdvan Akar'dan skandal tweet

Beşiktaş İletişim Sorumlusu Rıdvan Akar, 4-3 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından şok bir tweet attı.



Rıdvan Akar, Twitter hesabından, ''Biz hakemi de faulleri de yeni statları da gömeriz...'' şeklinde tweet atarken, bu mesaj oldukça tepki çekti.



Rıdvan Akar daha sonra gelen tepkiler üzerine özür mesajı yayınlarken, ''Yeni stat' deyimi gerçek anlamıyla yeni açılan statlarda ilk Beşiktaş galibiyetiyle ilgiliydi. Trabzonlu kardeşlerim üzüldüyse özür dilerim'' ifadelerine yer verdi.



Beşiktaş yönetimi bu tweetin ardından Gökhan Akar'ın görevine son verildi.





Biz hakemi de faulleri de yeni statları da gömeriz... — Rıdvan Akar (@AkarRidvanAkar) 8 Nisan 2017