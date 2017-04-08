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Cenk Tosun'dan maç sonu açıklamalar

Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Cenk Tosun, kayınpederini kaybettiğini belirterek, “Babamı maalesef kaybettik. Maçtan önce çok üzgündüm” dedi.

Spor / 8 Nisan 2017 Cumartesi 22:45
Cenk Tosun'dan maç sonu açıklamalar

Trabzonspor-Beşiktaş maçının ardından Cenk Tosun basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çok buruk ve üzgün bir şekilde maça çıktığını belirten Tosun, “Futboldan para kazanıyorum. Babamı maalesef kaybettik. Maçtan önce çok üzgündüm. Hayat bu hepimizin gideceği yer orası. Allah mekanını cennet eylesin. Toprağı bol olsun. Çok erken ayrıldı bizden. Maçtan önce onun için çok dua ettim gol atmak için ve takımımızın galip gelmesi için. Çünkü o bizim galibiyetlerimiz ve benim gollerimle mutlu olan bir kişiydi. Ama bugünkü galibiyet biraz da olsa beni sevindirdi. Takım olarak çok güzel bir geri dönüşüme imza attık. Burada tabii kolay değil Trabzon karşısında daha gol yememiş bir takım olarak Akyazı Arena'da oynamak. Çok güzel ve hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Bu maçtan derslerimizi çıkartıp Lion karşısında hazır olmak istiyoruz” dedi.

“Bence biz ilk yarım saat sezonun belki en iyi futbolumuzu oynadık” diyen Tosun, “Final paslarını iyi veremedik. Ondan sonra maç ortada gitti. Güzel bir maç oldu. Hem bizi hemde Trabzon'u kutlamak istiyorum. Belki de iki takımda sezonun en güzel maçını oynadı. Tüm futbol severler bence mutlu olmuştur” şeklinde konuştu.



'TARİHE GEÇMEK İSTİYORUZ'
Yarı final oynayarak tarihe geçmek istediklerini dile getiren Tosun, “Bizim şampiyonluğa inancımız ilk haftadan beri var. Beşiktaş her sene şampiyonluğa oynayan bir mücadeledir. Biz bu sene 3. yıldızı takmak için elimizden geleni yapacağız. Sezon başında buna söz verdik. Şampiyonluk havası bizde yok. Önümüzde daha 7 maç var. İnşallah bu son 7 maçlardan da alabildiğimiz kadar puan alarak şampiyon olmak istiyoruz. Takımımızı herkes görüyor yüzde 100 fitiz. Lyon'a da hazırız. İnşallah bu hafta yapacağımız idmanlarla Lyon'a yüzde 100 hazır olmak işitiyoruz. İlk maçımızı orada oynayacağız. Bunun bilincindeyiz. İnşallah güzel bir sonuçla dönerek Vodafone Arena'da turu atlamak istiyoruz. Beşiktaş bunu hak ediyor. Yarı final hiç oynamadık inşallah bu sezon yarı final oynayarak tarihe geçmek istiyoruz. Lyon maçında her şeyimizi vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

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