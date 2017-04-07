Türkiye bir ilki yaşadı! Son 8'de 3 Türk takımı

Normal sezonun son haftasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı sahasında mağlup eden Darüşşafaka Doğuş, normal sezonu 8. sırada tamamlayarak adını son sekiz takım arasına adını yazdırdı.



SON 8'DE 3 TÜRK TAKIMI



Daha önce Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in play-off'a kalmasının ardından Darüşşafaka Doğuş'ta play-off'a Türk sporuna tarihi bir başarı yaşattı.



Böylece THY Euroleague'de 3 Türk takımı son 8 takım arasına kalarak tarihi bir başarıya imza attı.



Normal sezonu 5. sırada tamamlayan Fenerbahçe, play-off'ta Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'un rakibi oldu.







Ligde son maçını bugün oynayacak Anadolu Efes ise normal sezonu 6. sırada bitirmeyi daha önce garantiledi. Böylelikle Anadolu Efes, bir başka Yunan ekibi Olympiakos'la eşleşti.



Kızılyıldız'ı mağlup ederek normal sezonu 8. sırada tamamlayan Darüşşafaka Doğuş ise normal sezonun lideri Real Madrid'le eşleşti.



İşte son 8 eşleşmeleri:



Real Madrid- Darüşşafaka Doğuş



CSKA Moskova - Kızılyıldız veya Baskonia



Panathinaikos-Fenerbahçe



Olympiakos-Anadolu Efes