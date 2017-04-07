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Manchester'ın efsanesine nakil

Manchester United'ın eski efsane forvetlerinden Cole'a böbrek nakledildi.

Spor / 7 Nisan 2017 Cuma 15:05
Manchester'ın efsanesine nakil

Uzun yıllar İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen eski milli İngiliz futbolcu Andrew Cole, böbrek nakli operasyonu geçirdi.

Manchester United'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün tanıtım elçileri arasında yer alan 45 yaşındaki eski futbolcunun tedavi sürecinde görevine ara vereceği, futbolcu ve ailesinin isteği nedeniyle konu hakkında başka açıklama yapılmayacağı bildirildi.

Cole, 2014'ün temmuz ayında hava yoluyla aldığı bir virüsün ardından böbrek yetmezliğine yakalanmıştı. İngi̇li̇z futbolcu, yaşadığı ciddi sağlık sorunu nedeni̇yle son dönemde aşırı ki̇lo kaybı yaşamıştı.

İngiltere Milli Takımı'nda 15 maça çıkan Cole, toplam 121 golle kariyerinin zirvesine ulaştığı Manchester United'da 5 lig ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu elde etmişti.

Cole, Manchester United'ın yanı sıra Arsenal, Bristol City, Blackburn, Fulham, Manchester City, Portsmouth, Birmingham, Sunderland, Burnley ve Nottingham Forest formaları giymiş ve 2008'de emekliye ayrılmıştı.

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