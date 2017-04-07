En zorlu koşu

20 Mayıs'ta en zorlu şartlara meydan okuyan koşuculara ev sahipliği yapacak yarışın kayıtları başladı.



Bu zorlu mücadelede sporcular, dünyanın en iyi sporcularıyla birlikte desteksiz bir şekilde 400 metrelik rampayı en önde bitirmeye çalışıyor.



400 metrede yokuş yukarı yapılan koşu, 20 Mayıs'ta Erzurum Palandöken'de bulunan kayakla atlama pistinde yapılacak. Ahmet Arslan ile beraber en iyilerin yer alacağı etkinlik için kayıtlar başladı.



En zorlu şartlara meydan okumayı seven ve dayanıklılığı ölçmek isteyen atletler, yarış için internet üzerinden kayıtlarını tamamlayabiliyor. İsteyen yarışmacılar takımları ile de organizasyona katılabiliyor.



İlk yarış Kazakistan'da



400 metre erkek, 400 metre kadın, 4x100 metre takım erkek ve 4x100 metre takım karma kategorilerinin olacağı yarışların bir numaralı kuralı desteksiz bir biçimde parkuru bitirmek. Bu sezon Norveç'ten Kanada'ya 14 farklı noktada düzenlenecek olan yarışın ilk ayağı da 7 Mayıs'ta Kazakistan Almaty'de olacak.