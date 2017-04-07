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Daçka son bileti kaptı!

Euroleague'in 30. ve son haftasında, Darüşşafaka Doğuş konuk ettiği Kızılyıldız'ı 78-62 mağlup ederek 8. sıraya yükseldi ve playofflara dahil oldu.

Spor / 7 Nisan 2017 Cuma 21:53
Daçka son bileti kaptı!

Geçen hafta mucizevi bir galibiyet alan Darüşşafaka, bu sonuçla ilk 8 umudunu bu haftaya bırakmıştı. 8. sıradaki Kızılyıldız'ı konuk eden İstanbul temsilcisi, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi kazandı ve Sırp rakibinin önüne geçerek playoffa giren son takım oldu.

Daçka'da maçın yıldızı 22 sayıyla Brad Wanamaker olurken, Wilbekin de 16 sayılık katkı verdi.

Konuk ekipte Ognen Kuzmic'in 14 sayı ve 6 ribaundluk performansıyeterli olmadı.

Darüşşafaka Doğuş'un Euroleague playofftaki ilk rakibi Real Madrid olacak.

EuroleagueReal MadridDoğuşKızılyıldız


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