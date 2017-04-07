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Cengiz Ünder'e talip var

İngiliz devi Manchester United, Başakşehir'de forma giyen Cengiz Ünder'in transferi için 6 milyon Sterlin'i gözden çıkardı.

Spor / 7 Nisan 2017 Cuma 15:21
Cengiz Ünder'e talip var

Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder'e İngiliz devi Manchester United'ın yanı sıra Leverkusen ve Inter de talip oldu.

Takımın yaş ortalamasını düşürmek için genç ağırlıklı bir transfer politikası belirlemeye çalışan Galatasaray, sezonun en flaş ismi olan Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder'i radarına almıştı. Ancak yükselen performansıyla doğru orantılı olarak değeri de artan Cengiz Ünder'in transferi her geçen gün daha zor hal almaya başladı. Nedeni de Avrupa devlerinin Cengiz'i keşfetmeye başlaması…



6 MİLYON STERLİN'İ GÖZDEN ÇIKARDILAR

İngiltere'de yayın yapan Daily Mirror gazetesi, Manchester United'ın başarılı oyuncu için 6 milyon Sterlin'i gözden çıkardığını yazdı.

ManU'nun yanı sıra Bayer Leverkusen ve Inter'in de başarılı futbolcuyla ilgilendiğini yazan İngilizler, Cengiz'in transfer döneminin gözdesi olacağını iddia etti.

Daily MirrorManchester Unitedİstanbul BaşakşehirsporGalatasaray


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