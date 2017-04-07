Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, Kardemir Karabükspor'u sahasında 3-0 mağlup etti.



9. dakikada gelişen Bursaspor atağında, Aziz Behich sol kanattan topu ceza sahasına gönderdi. Kale önünde müsait pozisyonda bulunan Batalla'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



36. dakikada ev sahibi ekibin sol kanattan kazandığı serbest vuruşu Jorquera kullandı. Bu oyuncunun Kardemir Karabükspor ceza sahasına ortasında kaleci Ahmet Şahin yumruklayarak topu uzaklaştırdı.



38. dakikada ani gelişen Kardemir Karabükspor atağında, Ceyhun Gülselam'ın Bursaspor ceza yayı önünden yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.



41. dakikada John'un sol kanattan Kardemir Karabükspor ceza sahasına ortasında Sercan Yıldırım kafayla topu Jorquera'ya indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden pasında kale önünde Batalla'nın dokunamadığı top, auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



İkinci yarıda baskısını artıran Bursaspor, aradığı golü 57. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ile buldu. Dany'nin hatasını affetmeyen Kubilay takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın 90. dakikasında Sercan Yıldırım, skoru 2-0 yapan golü attı. Karşılaşmanın uzatma anlarında ise Erdem Özgenç, penaltıdan attığı golle maçın skorunu 3-0 olarak belirleyen golü Kardemir Karabükspor ağlarına gönderdi.



Bu sonuçla Bursaspor puanını 35'e çıkartırken, Kardermir Karabükspor 34 puanda kaldı.



BURSASPOR-KARABÜKSPOR: 3-0



Bursaspor: Harun, Ertuğrul, Şamil, İsmail Konuk, Aziz Behich, Merter, Jorquera, Sercan, Batalla, Josua John, Kubilay Kanatsızkuş



Karabükspor: Ahmet, Dany, Gaman, Paul, Skulason, Poko, Serdar, Blıznıchenko, Lazarevic, Ceyhun Gülselam, Yatabare



Gol: Dk. 57 Kubilay, Dk. 90 Sercan, Dk. 90+4 Erdem (p)