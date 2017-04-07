Beyaz Gazete Ana Sayfa

Bursaspor Karabük karşısında coştu!

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, Kardemir Karabükspor'u sahasında 3-0 mağlup etti.

Spor / 7 Nisan 2017 Cuma 22:14
Bursaspor Karabük karşısında coştu!

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, Kardemir Karabükspor'u sahasında 3-0 mağlup etti.

9. dakikada gelişen Bursaspor atağında, Aziz Behich sol kanattan topu ceza sahasına gönderdi. Kale önünde müsait pozisyonda bulunan Batalla'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

36. dakikada ev sahibi ekibin sol kanattan kazandığı serbest vuruşu Jorquera kullandı. Bu oyuncunun Kardemir Karabükspor ceza sahasına ortasında kaleci Ahmet Şahin yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

38. dakikada ani gelişen Kardemir Karabükspor atağında, Ceyhun Gülselam'ın Bursaspor ceza yayı önünden yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.

41. dakikada John'un sol kanattan Kardemir Karabükspor ceza sahasına ortasında Sercan Yıldırım kafayla topu Jorquera'ya indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden pasında kale önünde Batalla'nın dokunamadığı top, auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda baskısını artıran Bursaspor, aradığı golü 57. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ile buldu. Dany'nin hatasını affetmeyen Kubilay takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın 90. dakikasında Sercan Yıldırım, skoru 2-0 yapan golü attı. Karşılaşmanın uzatma anlarında ise Erdem Özgenç, penaltıdan attığı golle maçın skorunu 3-0 olarak belirleyen golü Kardemir Karabükspor ağlarına gönderdi.

Bu sonuçla Bursaspor puanını 35'e çıkartırken, Kardermir Karabükspor 34 puanda kaldı.

BURSASPOR-KARABÜKSPOR: 3-0

Bursaspor: Harun, Ertuğrul, Şamil, İsmail Konuk, Aziz Behich, Merter, Jorquera, Sercan, Batalla, Josua John, Kubilay Kanatsızkuş

Karabükspor: Ahmet, Dany, Gaman, Paul, Skulason, Poko, Serdar, Blıznıchenko, Lazarevic, Ceyhun Gülselam, Yatabare

Gol: Dk. 57 Kubilay, Dk. 90 Sercan, Dk. 90+4 Erdem (p)

Sercan YıldırımCeyhun GülselamAhmet ŞahinYaşar KemalKarabükspor


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar