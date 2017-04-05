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Süper Lig'de bir dönem son eriyor

Habertürk gazetesi, 18 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de gelecek sezon 21 takımın, sonraki sezon ise 20 takımın mücadele edeceğini yazdı.

Spor / 5 Nisan 2017 Çarşamba 10:39
Süper Lig'de bir dönem son eriyor

18 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de gelecek sezondan itibaren 21 takımın yer alacak. İddiaya göre bu sezon Süper Lig'den hiçbir takım küme düşmeyecek ve TFF 1. Lig'den üç takım, Süper Lig'e yükselecek.

Bir sonraki sezon ise Süper Lig'deki takım sayısı 20 olacak ve Premier Lig, Ligue 1, La Liga ve Serie A modeli uygulanacak. Yayıncı kuruluşun yanı sıra Türk futbolunun önde gelen aktörlerinin de talebi doğrultusunda lige dinamizm kazandırmak amacıyla yeni sezonda böyle bir yapılanmaya gidileceği ifade edildi.

Süper Lig


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